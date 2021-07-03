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Gündem
Bülent SARIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 03.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Kanal İstanbul’a kuruş çalışmayacak’

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
‘Kanal İstanbul’a kuruş çalışmayacak’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası’nda orta ve alt kademedeki deneyimli kadroların değiştirilmesiyle yönetici kıyımı yapıldığını savundu.

Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Küresel ekonomide yeni türbülanslar ufukta. Ama bu türbülansları göğüsleyecek kurumlar arasında gelen Merkez Bankası’nda tecrübeli orta ve alt kademe yönetici kıyımı başladı.

MUHALEFETİ SUÇLUYOR AMA

Erdoğan, hedefler yalan olunca bu kez dönüp muhalefeti yalancılıkla suçlamaya başladı. Tahkim işini de Londra’daki majestelerinin mahkemelerine emanet ediyor. Bu topraklar daha önce majestelerinin zırhlılarına sığınanları görmüştü, şimdi de majestelerinin mahkemelerine sığınanları görüyor. Bizim iktidarımızda Kanal İstanbul’a tek kuruş çalışmayacak.”

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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