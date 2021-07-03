‘Kanal İstanbul’a kuruş çalışmayacak’

Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Küresel ekonomide yeni türbülanslar ufukta. Ama bu türbülansları göğüsleyecek kurumlar arasında gelen Merkez Bankası’nda tecrübeli orta ve alt kademe yönetici kıyımı başladı.

MUHALEFETİ SUÇLUYOR AMA

Erdoğan, hedefler yalan olunca bu kez dönüp muhalefeti yalancılıkla suçlamaya başladı. Tahkim işini de Londra’daki majestelerinin mahkemelerine emanet ediyor. Bu topraklar daha önce majestelerinin zırhlılarına sığınanları görmüştü, şimdi de majestelerinin mahkemelerine sığınanları görüyor. Bizim iktidarımızda Kanal İstanbul’a tek kuruş çalışmayacak.”

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