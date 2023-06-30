Kanada sağlıkçı göçmen arıyor

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Kanada hükümeti, sağlık hizmetleri alanında yaşanan işgücü açığını kapatmak için yeni bir mülteci kabul süreci başlattı. Hükümetten yapılan açıklamada, sağlık alanında “benzeri görülmemiş eksiklikler” yaşandığı vurgulanırken, sorunu aşmak için ülkenin en önemli ekonomik göçmenlik programı “Ekspres Giriş”te değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Buna göre doktorlar, hemşireler, diş hekimleri, eczacılar, fizyoterapistler ve göz doktorlarına göçmen vizesi verilecek. İlk etapta 500 kişilik başvuru kontenjanı açılırken, 5 Temmuz’da 1500 kişilik ek kontenjan ilan edilecek.

2 BİN KİŞİLİK KONTENJAN

Programı duyuran Göç Bakanı Sean Fraser, “Kanadalılara hak ettikleri kaliteli bakımı sunabilmek için sağlık sistemimizin daha fazla çalışana ihtiyacı olduğu bir sır değil” dedi. “Hiçbir sektörde işgücü açığı, sağlıkta olduğu kadar belirgin değil” diye konuşan Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos da yeni düzenlemeyle yurtdışından gelmek isteyen sağlık çalışanları için ikamet başvurularının kolaylaştığını, artık daha hızlı ve düzenli olduğunu söyledi.