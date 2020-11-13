MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKan donduran olay! Şüpheli ölüm...
GeriGündem Kan donduran olay! Şüpheli ölüm...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

Kan donduran olay! Şüpheli ölüm...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kan donduran olay! Şüpheli ölüm...
Abone Olgoogle-news

Samsun'da bir kişi evinde boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkerim Kıvrak (41) evinde odasında ailesi tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu. Olay 112 ekiplerine ve polise haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri Kıvrak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Abdülkerim Kıvrak'ın ailesi polise verdikleri ifadede oğullarını sabah kahvaltıya çağırdıklarını, kahvaltı yapmak istemediğini söylediğini ve daha sonra merak edip yanına gitmek isteyince odasının kapısının kilitli olduğunu belirterek, komşunun yardımıyla kilitli kapıyı açınca onu kanlar içinde buldukları söyledi. Abdülkerim Kıvrak'ın intihar ettiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle