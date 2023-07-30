Kan donduran iddia: Tekneler gördü yardım etmedi

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4 gün sonra Ekici, Kıbrıs Girne açıklarında tekneye tutunmuş ve yarı baygın halde KKTC sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Çelik’in ise cansız bedenine ulaşıldı.

Murat Ekici haberi alır almaz KKTC’deki hastanede tedavi gören kardeşi Şaban Ekici'nin yanına gitti. Murat Ekici, “Zorlu şartlarda yaşama koşullarını bilen biri. Sakin kalarak hayata tutunmuş. Fakat bizi çok üzen şeyler var. Kardeşimin bana anlattığına göre, yaşadıkları o dehşetli anlarda yanlarından 3-4 defa tekneler geçmiş fakat hiç kimse onları kurtarmamış. Bir gemiye doğru yüzmüş, yardım çığlığı atmış ama o gemi de yanından geçip gitmiş. Bundan dolayı orada 25 yaşındaki bir insan hayatını kaybetti. Yardım etselerdi Uğurcan da yaşayacaktı” dedi.