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Kan donduran iddia: Tekneler gördü yardım etmedi

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#KKTC#Tekne#Deniz
Kan donduran iddia: Tekneler gördü yardım etmedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 07:00

Mersin sahilinden tekneyle denize açılan Şaban Ekici (42) ve Uğurcan Çelik (25), bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

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4 gün sonra Ekici, Kıbrıs Girne açıklarında tekneye tutunmuş ve yarı baygın halde KKTC sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Çelik’in ise cansız bedenine ulaşıldı.

Murat Ekici haberi alır almaz KKTC’deki hastanede tedavi gören kardeşi Şaban Ekici'nin yanına gitti. Murat Ekici, “Zorlu şartlarda yaşama koşullarını bilen biri. Sakin kalarak hayata tutunmuş. Fakat bizi çok üzen şeyler var. Kardeşimin bana anlattığına göre, yaşadıkları o dehşetli anlarda yanlarından 3-4 defa tekneler geçmiş fakat hiç kimse onları kurtarmamış. Bir gemiye doğru yüzmüş, yardım çığlığı atmış ama o gemi de yanından geçip gitmiş. Bundan dolayı orada 25 yaşındaki bir insan hayatını kaybetti. Yardım etselerdi Uğurcan da yaşayacaktı” dedi.

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#KKTC#Tekne#Deniz

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