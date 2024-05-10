×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kan donduran cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı! Güneş Yıldıztan, 'aile meclisi' kararıyla öldürülüp ormana gömülmüş

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Kadın Cinayeti#Güneş Yıldıztan
Kan donduran cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı Güneş Yıldıztan, aile meclisi kararıyla öldürülüp ormana gömülmüş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 17:14

Kocaeli’de 7 yıldır hiçbir resmi işlem kaydı olmayan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan’ın (27), ‘aile meclisi’ kararıyla ormanda öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı. Polisin Kocaeli, İstanbul ve Van’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki ifadelerinde korkunç cinayeti itiraf etti. 14 şüpheli ifadeleri sonrası serbest kalırken, Yıldıztan'ın eşi N.Y. ile onun kardeşlerinin de aralarında olduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 2017 yılının Aralık ayında kadın sığınma evine yerleştirilip, bir süre sonra kaçan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan’ın, o tarihten beri hiçbir resmi işlem kaydının olmadığını belirledi. Yıldıztan’ın ailesinin evine giden ekipler, kadına ulaşamadı. Polis, aile bireylerinin uzun zamandır haber alamadıklarını söyledikleri Güneş Yıldıztan hakkında bugüne kadar herhangi bir kayıp başvurusu da yapılmadığını tespit etti.

Güneş Yıldıztan’ın 2017 yılının Aralık ayında M.A. isimli erkekle birlikte polise başvurup eşi N.Y.’nin kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle evden kaçtığını belirterek, can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle tedbir alınmasını istediği, ardından da kadın sığınma evine yerleştirildiği, bir süre sonra da kaçtığı belirlendi. O dönem polisin yaptığı çalışmada Yıldıztan’a ulaşılamadığı saptandı.

Haberin Devamı

Güneş Yıldıztan’ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Bu kapsamda 4 ay süren çalışmada, Yıldıztan’ın eşi, ailesi, akrabaları, komşuları ve tanıdıkları olmak üzere 50’den fazla kişinin ifadesi alındı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, alınan ifadeler ve ulaşılan deliller doğrultusunda o dönem eşi şiddet uygulayınca M.A. ile kaçtığı öne sürülen Güneş Yıldıztan’ın aile meclisi tarafından infaz edildiği iddiasıyla Kocaeli, İstanbul ve Van’da operasyon düzenledi. Operasyonda infaz kararının alındığı aile meclisinde bulunan, cinayete iştirak eden ve bilgisi olduğu halde ölümü sakladıkları öne sürülen 26 kişi gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Şüphelilerden, aralarında Güneş Yıldıztan’ın 4 kardeşinin de olduğu 14’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. N.Y. ve yakınları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y.,O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. cinayet, azmettirme, suçu ve suçluyu gizleme ve cinayete iştirak suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Şüphelilerin polisteki ifadelerinde Yıldıztan’ı ‘aile meclisi’ kararı sonrası Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Sevindikli Mahallesi’nde ormanda öldürdükten sonra gömdüklerini söyledikleri belirtildi. Yıldıztan’ı eşi N.Y. ve onun kardeşlerinin öldürdüğü iddia edildi.

Haberin Devamı

Polis, şüphelilerin Güneş Yıldıztan’ı gömdüklerini söyledikleri bölgede arama çalışması başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Kadın Cinayeti#Güneş Yıldıztan

BAKMADAN GEÇME!