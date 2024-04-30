Kamyonla kilometrelerce dehşet saçmıştı... Yaptıklarının bedeli ‘ağır’ olacak

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İSTANBUL Sancaktepe’de 20 Ekim 2023’te, iddiaya göre, uyuşturucu madde etkisi altındaki Sezgin Açık (23), Paşaköy TIR garajında bulunan babasına ait lojistik şirketinin içerisinde, firma adına kayıtlı hafriyat kamyonuna bindi. Anne ve babasını arayarak kendisini almalarını istedi. Garaja gelen baba İbrahim Halil Açık, dorse imdat frenini çekmeye çalışırken oğlunun sergilediği agresif tavır nedeniyle yere düştü. Sezgin Açık, hafriyat kamyonu ile anne ve babasının geldiği otomobile çarparak hızla garajdan ayrıldı. Baba, oğlunu ihbar etti.

PATLAK LASTİK BİLE DURDURUMADI

Sezgin Açık, uygulama alanında Maltepe Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekip amiri Lütfü Baykar (53) ile aynı ekipte bulunan 6 bekçi tarafından durdurulmak istendi. Kullandığı aracın hızını kesmeyerek uygulama alanına doğru süren Sezgin Açık, bir vatandaşın aracına çarpıp önüne katarak orada bulunan emniyet aracı ile aracın dışında bulunan Lütfü Baykar ve bekçi Kerem Atay’a çarptı. Uygulama alanında ekip otomobili içinde bulunan bekçiler Eren Saydık, Doğan Can Külünk de kaza nedeniyle yaralandı. Açık, polis memuru Lütfü Baykar ve bekçilere çarptıktan sonra hız kesmeden kaçmaya devam etti. 6 resmi ve çakarlı polis aracının takip ettiği Açık, orta refüj üzerine çıkıp hızla ters şeride geçerek, defalarca dur ihtarı yapılmasına rağmen kaçmaya devam etti. Polis ekipleri durdurmak için hafriyat kamyonunun lastiklerine ateş etti ancak Açık, kamyonun lastikleri patlak bir şekilde kilometrelerce ilerlerken önüne çıkan otomobillere de çarparak zarar vermeye devam etti. 4 otomobile ve bir taksiye çarpan Sezgin Açık, Ataşehir’de de 3 otomobile daha çarparak ilerleyemez hale gelince yakalanarak gözaltına alındı. Kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edilen Açık, sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı.

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Lütfü Baykar

22 GÜN SONRA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan polis memuru Lütfü Baykar, 12 Kasım 2023’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Açık’ın çarptığı bir bekçi ağır yaralanırken 5 bekçi ise hafif yaralandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Sezgin Açık’ın, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir suçu veya başka bir suç delilini gizleme, yakalanmamak amacıyla öldürme-öldürmeye teşebbüs’, ‘silahla ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama-yaralamaya teşebbüs’, ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıldan 39.5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.