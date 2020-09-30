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VAN (İHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Kamyonette sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

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Kamyonette sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
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Van'ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kamyonette sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 NZ 041 plakalı kamyonet, önünde seyreden römork takılı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında kamyonette bulunan Osman Erseçkin bulunduğu yerde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yaralı, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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