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Gündem
Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 14:30 | Son Güncelleme:

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Karasu ilçesi Kurumeşe mevkiinde meydana geldi. Fatih Koç yönetimindeki 34 VOM 45 plakalı otomobil ile Osman Çakır yönetimindeki 54 UA 932 plakalı kamyonet yol ayrımında çarpıştı. Savrulan kamyonet takla atarak tarlaya devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Fatih Koç, kamyonet sürücüsü Osman Çakır ile Şükrüye Aydın yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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