Kamyonet değil arkadaşım sandım
İstanbul Küçükçekmece’ye bağlı Söğütlü Çeşme Mahallesi’nde 31 Ekim günü 14.00 sıralarında, yol kenarında yürüyen Ferdi Bahar’a (31), unlu mamuller markasına ait 34 BOM 783 plakalı dağıtım kamyonetinin açık olan arka kasa kapısı sert bir şekilde çarptı.
2 AYDIR EVDEYDİ
Çarpmanın şiddetiyle Bahar olduğu yere yığıldı. Çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Bahar, yaklaşık bir haftalık tedavinin ardından taburcu edildi. Ayağı kırıldığı için platin takılan ve 2 ay boyunca evinden çıkmayan Bahar’ın sokağa çıktığı ilk gün başına gelen talihsiz kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 2 çocuk babası Ferdi Bahar kaza anında yaşadıklarını anlattı. Kazadan sonra şuurunu kaybettiğini ifade eden Bahar, “Hava almak için dışarı çıktım.
Bir anda aşağıdan gelen aracın kapağı suratıma vurdu. O an şuurumu kaybetmişim gözümü hastanede açtım. Bana arkadaşımın vurduğunu zannettim. Hastanede öğrendim kamyonetin çarptığını. Dişlerim gitti, elmacık kemiğim kırıldı, kaşımda, dudağımda dikiş var. Şikâyetçi oldum, başkalarının da başına gelebilirdi, ölebilirdim, sakat kalabilirdim. Sonuna kadar peşinden koşacağım bunun” dedi.
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