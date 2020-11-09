Kamyonet değil arkadaşım sandım

2 AYDIR EVDEYDİ

Çarpmanın şiddetiyle Bahar olduğu yere yığıldı. Çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Bahar, yaklaşık bir haftalık tedavinin ardından taburcu edildi. Ayağı kırıldığı için platin takılan ve 2 ay boyunca evinden çıkmayan Bahar’ın sokağa çıktığı ilk gün başına gelen talihsiz kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 2 çocuk babası Ferdi Bahar kaza anında yaşadıklarını anlattı. Kazadan sonra şuurunu kaybettiğini ifade eden Bahar, “Hava almak için dışarı çıktım.

Bir anda aşağıdan gelen aracın kapağı suratıma vurdu. O an şuurumu kaybetmişim gözümü hastanede açtım. Bana arkadaşımın vurduğunu zannettim. Hastanede öğrendim kamyonetin çarptığını. Dişlerim gitti, elmacık kemiğim kırıldı, kaşımda, dudağımda dikiş var. Şikâyetçi oldum, başkalarının da başına gelebilirdi, ölebilirdim, sakat kalabilirdim. Sonuna kadar peşinden koşacağım bunun” dedi.