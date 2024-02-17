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Kamyon çarpan eve 45 gün sonra TIR çarpmıştı... Olay anı kameraya yansıdı

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#Sivas#TIR#Kamyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 13:32

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yaklaşık 10 metre yüksekten düşüp iki katlı evin üst katına çarptı. Olay anı kameraya yansıdı. TIR'ın çarptığı eve 45 gün önce de kontrolden çıkan kamyon çarpmıştı

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Kaza, 15 Şubat'ta Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. İ.Ş. yönetimindeki meşrubat yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yüksekten düşüp, Fırtına ailesine ait kimsenin yaşamadığı iki katlı evin üst katına çarptı.

Kamyon çarpan eve 45 gün sonra TIR çarpmıştı... Olay anı kameraya yansıdı

Kazada yaralanan TIR sürücüsü, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, evin üst katında hasar oluştu.

Kamyon çarpan eve 45 gün sonra TIR çarpmıştı... Olay anı kameraya yansıdı

Meşrubat yüklü TIR’ın iki katlı eve uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kamyon çarpan eve 45 gün sonra TIR çarpmıştı... Olay anı kameraya yansıdı

Frenlerinde arıza meydana gelen TIR’ın sürücüsünün kontrolünden çıkıp 10 metreden düşmesi, Fırtına ailesinin iki katlı evine çarptığı anlar ve kaza sonrası oluşan alev görüntüye yansıdı. 

Kamyon çarpan eve 45 gün sonra TIR çarpmıştı... Olay anı kameraya yansıdı

 

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#Sivas#TIR#Kamyon

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