Kamyon 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı

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Manavgat'ın Beydiğin Mahallesi yakınlarında Yeni Konya kara yolunda 06 BIR 326 plakalı kamyon, dün saat 16.00 sıralarında sürücü İbrahim Bayrak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü İbrahim Bayrak ve yanında yolcu olarak bulunan Ahmet Aksoy, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından Serik ilçesindeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü İbrahim Bayrak, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Aksoy'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.