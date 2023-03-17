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'Kamu görevlisiyim, işe aldıracağım' yalanıyla dolandırdı

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#Dolandırıcılık#Adana#Ceyhan
Kamu görevlisiyim, işe aldıracağım yalanıyla dolandırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 09:30

Adana’da telefonla aradığı kişileri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp işe aldırma vaadiyle dolandıran Selver B. (27), operasyonla yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Selver B.’nin cep telefonuyla aradığı kişileri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, iş aldırma vaadiyle dolandırdığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin, bu yöntemle 8 kişiyi dolandırıp, paralarını aldığı belirlendi. Polis, Ceyhan ilçesindeki adresine yapılan baskınla Selver B.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Selver B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kamu görevlisiyim, işe aldıracağım yalanıyla dolandırdı

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#Dolandırıcılık#Adana#Ceyhan

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