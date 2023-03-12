Kamu binaları yıkılınca... Emniyet anaokulunda, kaymakamlık çadırda

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Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay’da çok sayıda can kaybına ve hasara neden oldu. Depremlerde kamu binaları da büyük zarar gördü, kullanılamaz duruma geldi. Bunlardan biri de Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu. Binalarının yıkılması üzerine ilçe emniyet ve ilçedeki diğer polis birimleri, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin uygulama anaokuluna taşınarak, burada hizmet vermeye başladı. Duvarlarında öğrenciler tarafından çizilen güneş, balon resimlerinin yer aldığı, öğrencilere yönelik uyarıların dikkat çektiği binanın bahçesinde ise kaydıraklar bulunuyor. Artık bu binada çocuk seslerinin yerine telsiz sesleri yükseliyor. Karakola çevrilen binada nezarethane bulunmuyor. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlar, jandarma karakolu nezarethanesine konuluyor.





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Görevli personelin bir bölümü yatakhaneye çevrilen üst katta kalırken, bazıları da çadırlarda kalıyor. Personelin yemek ihtiyacı ise gönüllü öğretmenlerce hazırlanıyor. Emniyet görevlilerinin bilgisayar imkânı olmadığı için elle evrak hazırladıkları öğrenildi.

NÜFUS, TAPU HASAR TESPİT

Hatay Samandağ’daki karakolların yanı sıra nüfus, tapu, hasar tespit gibi kaymakamlık hizmetleri ilçede kurulan konteynerlerde ve çadırlarda veriliyor. En uzun kuyruklar ise hasar tespit konteynerinin olduğu yerde görülüyor. Binası yıkılan Hatay Valiliği de bir süre çadırda hizmet verdikten sonra, Defne’deki Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’ne taşınarak hizmet vermeye başladı. Antakya Kaymakamlığı ile Defne Kaymakamlığı’nın da okullara taşınarak, hizmet vermeye başladığı bildirildi.