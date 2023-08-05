Kamera sistemi kurdular... TIR’cıların kaçak göçmen nöbeti

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Kaçak göçmen tehlikesine karşı bazı firmalar ise araçlara güvenlik kamerası sistemi kurmaya başladı.

BRANDALARI KESİYORLAR

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak için bekleyen TIR şoförü Cemil Binboğa, özellikle sınır kapılarına yakın TIR parklarında bu gibi olayların çok yaşandığını söyledi. Binboğa, “Bu göçmen olayı benim başıma hiç gelmedi ama arkadaşlarımın başına çok geldi. Yurtdışına kaçmaya çalışan çok. Özellikle sınır kapılarına yakın parklarda çok yaşanıyor bu olaylar. Özellikle halat kısımlarını ya da brandaları keserek veya yukarıdan çıkarak biniyorlar. Dingil aralarına, canı pahasına, öleceğini bile bile oralara biniyorlar. Çok tehlikeli bir durum çünkü bir kere brandayı kesip girdiği zaman bu sıcaklarda içeride havasız kalıp ölebiliyorlar” dedi.

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UYKU UYUYAMIYORUZ

TIR şoförü Mehmet Özdabaç ise bir gece önce aracına girmek isteyen göçmenlerle karşılaştığını anlattı. Özdabaç, “Göçmenler yüzünden ne uyku düzenimiz kaldı ne huzurumuz kaldı. Dün akşam arabayı kontrol etmeye geldiğimde yanında 3-4 kişi vardı, şüphelendim ve yanlarına gittim. Beni görünce kaçtılar. Ben de hemen jandarmayı aradım, arabayı kontrol ettiğimde dorsenin tokalarını kestiklerini gördüm. Çok şükür yırtıp içine girememişler. TIR’ın başında nöbet bekliyoruz. 1 saat uyuyup sonra yine arabayı kontrol ediyoruz” dedi.