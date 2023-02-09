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Kalyon Holding’den 3 bin kişilik konteyner kent

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#Kahramanmaraş#Deprem#Kalyon Holding
Kalyon Holding’den 3 bin kişilik konteyner kent
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 2 bin 336 gönüllüsüyle afet bölgesinde çalışmalar yürüten Kalyon Holding, felaketin en çok vurduğu merkezlerden Gaziantep’in İslâhiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için harekete geçtiğini duyurdu.

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Yıkıcı depremlerin ardından bölgeye yardım amacıyla tüm imkânlarını seferber eden Kalyon Holding, deprem bölgesindeki vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tüm girişimleri, başta AFAD olmak üzere ilgili devlet kurumları ile istişare ve koordinasyon halinde yürütüyor.

ÜNİVERSİTE KAPILARINI AÇTI

İlk etapta Gazianteplilere Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin kapılarını açan, bölgede 7 bin 756 afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşılayan Holding, Gaziantep'in İslâhiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için harekete geçti. Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada yaralara merhem olmak için çalışan holding, dev konteyner kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

 

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#Kahramanmaraş#Deprem#Kalyon Holding

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