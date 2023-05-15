Kalpleri dayanmadı: 4 ölü

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için Rize’nin Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi’ndeki okulda sandık görevlisi olan Şeref Kurt (64), dün saat 09.00 sıralarında görev sırasındayken kalp krizi geçirdi. Kurt'un yanında bulunanlar 112 Acil Çağrı Servisi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Kurt'a ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KABİNDE FENALAŞTI

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi’nde oturan Aysel Ulusoy (75) da dün sabah Çevreli Camisi Lokali’ndeki 1093 No’lu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte gitti. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, bir anda fenalaştı. Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti.

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Giresun’un Espiye ilçesinin Cibril Mahallesi’nde İbrahim Yıldız (85), Cibril mahalle odası 1019 No’lu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte gitti. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Yıldız, ardından bir anda fenalaştı. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız, kurtarılamadı.

(soldan sağa) Şeref Kurt- Zafer Leblebici - İbrahim Yıldız

YERE YIĞILDI

Manisa’da da Akhisarspor’un eski yönetim kurulu üyesi, işinsanı Zafer Leblebici (48) oy kullanan anne ve babasını arabasında beklerken kalp krizi geçirerek öldü.

Artvin merkez Çamlık Mahallesi’ndeki Vakıfbank İlkokulu’nda ise seçim pusulasıyla oy kabinine giren Ergin Asıliskenderoğlu (54), aniden fenalaşıp yere yığıldı. İlk müdahaleyi yapan sandık görevlileri, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Asıliskenderoğlu, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.