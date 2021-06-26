Kalp kası iltihabı iddiaları: Aşı değil, Covid öldürür

Hürriyet’e konuşan Kurugöl, şunları söyledi: “mRNA aşılarının kalp kası iltihabı ve kalpte sıvı toplanması gibi sorunlara neden olduğu ileri sürülüyor. Dünyada, aşı yapılan kişilerde yan etkiler çok sıkı biçimde izleniyor. ABD’deki bulgular şöyle. 177 milyondan fazla aşı yapılmış. Bunlardan milyonda 5 kişide aşı sonrası kalp kası iltihabı görüldüğü bildirilmiş. Bu vakaların 16-30 yaş arasındaki kişiler ve daha çok erkekler olduğu bildirilmiş. Çoğu ikinci doz aşılamadan sonraki birkaç gün içinde ortaya çıkmış. Yüzde 95’i hafif seyretmiş ve hızla düzelmiş. Diğer yüzde 5, bir süre sonra düzelmiş. Hiç ölüm vakası bildirilmemiş. Aşısız olup da hastalık geçirenlerde ise durum şu. Bin 597 sağlıklı genç atlet COVID-19 geçirdiğinde bunların 37’sinde yani yüzde 2.3’ünde kalp kası iltihabı olmuş. Kalp ritim bozuklukları gelişmiş, kalp yetmezliği olmuş ve ani ölüm görülmüş. Türkiye’de de COVID-19 geçiren çocuklarda ve erişkinlerde kalp tutulumu oranı çok yüksek ve kalp ritim bozukluğu olan, kalp fonksiyonlarında kalıcı bozukluk ortaya çıkan, koroner arterlerde genişleme meydana gelen çok kişi olmuş. Yani risk aşılamadan çok daha fazla. mRNA aşılarının kalp kası iltihaplarında bir artış meydana getirip getirmediği hakkındaki bilgiler kesin değil. Çünkü kişi aşılama sırasında viral enfeksiyon da geçiriyor olabilir. Daha fazla çalışma yapmak şart. Bu nedenle mutlaka aşılanmak gerekiyor.”

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