Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Düzensiz Göçle Mücadelemize, Bayram Tatili Boyunca Kesintisiz ve Kararlılıkla Devam Ettik

Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-20" Denetimlerinde

2 Bin 101 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz

Ramazan Bayramı tatili boyunca (6-14 Nisan 2024 tarihleri arasında) Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından;

103’ü İstanbul’da olmak üzere

162 Mobil Göç Noktası Araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde;

40.892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan

2101’inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.

Valiliklerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren Polisimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.