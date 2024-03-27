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Kalkan-17 operasyonlarında 881 düzensiz göçmen yakalandı

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#Kalkan-17 Operasyonları#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı
Kalkan-17 operasyonlarında 881 düzensiz göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 11:56

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen Kalkan-17 operasyonlarında 44 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 881 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

6 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün süren “KALKAN-17” operasyonlarında;
44 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 881 Düzensiz Göçmen Yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Van’da 4 gün süren operasyonlarda;

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Yakalanan Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinin, 15’i tutuklandı, 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Ayrıca operasyonlar sonucu düzensiz göçmenlerin arasına karışarak sınırı geçmeye çalışan;
4 BTÖ mensubu ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı. Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca, AK-47 Piyade Tüfeği, 24 adet araç, 1 adet sürat teknesi, Çok miktarda Türk Lirası, döviz ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

 

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#Kalkan-17 Operasyonları#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı

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