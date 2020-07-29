Kalın: Rejim tartışması suni gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hutbesinde Fatih Sultan Mehmet’in kurduğu vakfın vakfiyesinden metinler okuduğunu ifade eden Kalın, “Vakfiyeler 600-700 yıllık vakıf geleneğimizin ve kültürümüzün bir parçası. Ali Erbaş Hoca’nın hutbesinde Atatürk’e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil” diye konuştu. Kalın, böyle bir şeyi asla kabul edemeyeceklerini, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi (kurucusu) olduğunu vurguladı. Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

LANET OKUMA KABUL EDİLMEZ: “Ayasofya gibi bir yerde, bir cuma hutbesinde, herhangi bir yerde, biz lanet okunmasını doğru bir yaklaşım olarak asla kabullenmeyiz. Ne Cumhurbaşkanımızın ne diğer arkadaşlarımızın hiçbir zaman böyle bir tavrı söz konusu olmamıştır. Hele buradan bir rejim tartışması başlatmak.

Bunun bir rejim tartışmasına dönüşüyor olması, bir kere suni bir gündem. Türkiye’nin böyle bir gündemi yok. Türkiye Cumhuriyeti devletinin esasları, ilkeleri Anayasa’yla belirlenmiştir. Bizim amacımız, 2023’te Türkiye Cumhuriyeti’ni, halkın demokratik iradesine, milli iradesine dayalı tam bağımsız, sosyal hukuk devleti ve laiklik ilkeleri çerçevesinde, olması gereken yere getirmek olmalıdır.

BAŞARIYI GÖLGELEMEK OLUR: Hilafet ve saltanat tartışması suni tartışmalardır. Ayasofya gibi bu kadar güzel bir anı yaşadıktan sonra, bir tarafta ‘Atatürk’e dil uzatıldı’ demek, diğer tarafta ‘hadi hilafete gidelim’ demek bu başarıyı gölgelemek olur.”

HİLAFET TARTIŞMASI ASIL HEDEFTEN SAPTIRMA

Hilafet tartışması başlatmanın Türkiye’yi asıl hedeflerinden saptırma anlamına geldiğini ifade eden Kalın, bu tartışmaların zihinleri bulandıracağını, gereksiz kutuplaşmalara kapı aralayacağını söyledi.