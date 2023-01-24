Kalıcı ojede gizli tehlike! UV cihazları kanser riskini arttırıyor

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Jel şeklindeki özel ojeler son yıllarda çok yaygınlaştı. Ojeler sürüldükten sonra ultraviyole (UV) ışını yayan bir cihaza sokuluyor ve ojeler sertleşerek tırnağın şeklini alıyor. Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature’da yayımlanan bir araştırma bu cihazın zararlarına dikkat çekti. E-ticaret sitelerinde dahi kolayca satılan ve evlerde bile kullanılan bu cihaz, hücrelerde mutasyona yol açarak cilt kanseri riskini arttırıyor. ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nden Öğretim Üyesi Burçak Otlu’nun da yer aldığı araştırmaya göre 3 kere 20 dakika UV ışınlarına maruz kalan hücrelerin yüzde 70’i ölüyor. Geriye kalan yüzde 30’unda ise cilt kanserine neden olabilecek mutasyonlar gelişiyor.

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CİLT KANSERİNE ZEMİN HAZIRLAYABİLİR

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Zekayi Kutlubay: “Nature dergisinde yayınlanan çalışmada UV tırnak kurutucuların insanlarda direkt olarak deri kanseri gelişimine yol açacağını çıkaramayız. Ama benzer çalışmalara bakarsak UV tırnak kurutucuların cilt kanserine neden olan DNA hasarı potansiyelini artırdığını söyleyebiliriz. Bu DNA hasarı, ellerde bazal hücreli karsinom ve yassı hücreli karsinom gibi en sık görülen cilt kanserlerinin yanı sıra, en ölümcül cilt kanseri olan melanoma da yol açabilir. Eğer her gün ellerinizi bu makinelerden birinin altına koyuyorsanız bu bir sorun olabilir ama yılda bir veya iki kez kullanıyorsanız ciddi bir risk oluşmayacağını söyleyebiliriz.”

DNA’DA HASARA YOL AÇIYOR

Araştırma ekibinde yer alan Burçak Otlu Hürriyet’e şunları söyledi: “UV ışınlar hücrelerde reaktif oksijen türlerinin oluşmasına sebep oluyor ve bunlar da DNA lezyonlarına yol açıyor. Eğer bu DNA lezyonları hücrenin tamir mekanizmaları tarafından düzeltilmezse, DNA sürekli kendisini kopyaladığından bu hatalar mutasyonlar olarak yeni hücrelere aktarılıyor. Uzun süre UV ışığına maruz kalmak da cilt kanseri gelişme riskini arttırıyor” dedi.

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NELERE DİKKAT EDİLMELİ

- Bu uygulamayı yılda 1 veya 2 kereden fazla yaptırmayın.

- Eller için en az 30 SPF olan güneş kremi kullanılmalıdır. UV ışığına maruz kalmadan en az 15 dakika önce uygulanmalıdır.

- Koruyucu eldiven, UV tırnak kurutucularını çok daha az riskli hale getirir. UV kurutucularda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış parmaksız, anti-UV eldivenler bulunmaktadır.

BAŞKA KURUTUCULAR TERCİH EDİLEBİLİR

Prof. Dr. Güner Sönmez: “Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılmış bir araştırmada, hücreleri 20 da-

kika UV ışınına maruz bırakmışlar ve hücrelerin yüzde 30’unun öldüğünü saptamışlar. Aynı işlemi 3 seans yaptıklarında hücrelerin yüzde 70’inin öldüğü geriye kalan yüzde 30’unda ise cilt kanserine neden olabilecek mutasyonlar meydana geldiği belirlenmiş. Ayrıca mitokondrilerde de hasar oluşmuş. Jellerin bu şekilde kurutulmaması gerekiyor. Ayrıca o jel ojelerin içeriği de incelenmeli. Belki saç kurutma makinesi gibi bir makine kullanılabilir. Yapılan meta analizler de bu UV ışını ile cilt kanseri arasında nedensel ilişki olduğunu göstermişti.”