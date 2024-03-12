‘Kalemli cinayet’te pişkin savunma

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İSTANBUL Beyoğlu’nda Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki börekçide çalışan Derviş Karadağ (22), 10 Kasım 2023 günü dışarıdan gürültü gelince börekçi dükkânından çıktı. Çalıştığı yere ait araca şişe fırlattığını öne sürdüğü Engin Yalçın’a (43) doğru yürüyerek elindeki sipariş kalemiyle başına vurdu. Engin Yalçın tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti. Derviş Karadağ ise tutuklandı. İddianamede, sipariş kalemi silah sayılarak ‘silahla kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma’ suçundan 18 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘BİR HAFTA SONRA ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM’

İstanbul 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Karadağ, savunmasında özetle şunları söyledi: “Yoldan bir bayan geçiyordu. İçeri girecekken maktul ve arkadaşları bu bayanın önünü kestiler, taciz ettiler. Bayan içeri girdi ve bizim dükkândan yardım istedi, Maktul ve arkadaşları dışarıdaydı. Ellerinde alkol şişesi vardı, bağırarak kavga ediyorlardı. Ellerindeki şişeyi yolda duran iş sahibine ait arabaya attılar. Yanlarına gittim. Elimde sadece sipariş aldığım kağıt ve tükenmez kalem vardı. ‘Arabaya kim fırlattı?’ diye sordum. Arkadaşı, maktulü işaret etti. ‘Niye fırlattın?’ diye maktule sor-dum. ‘Sana ne’ deyip küfür etti. Küfür edince tahrik oldum. Bir kez yumruk attığımı hatırlıyorum. Neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Tam olarak elimde kalem olup olmadığını, ona saplayıp saplamadığımı hatırlamıyorum. Anlık öfkeme denk geldi.”

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‘TACİZ İDDİASI DOĞRU DEĞİL’

Engin Yalçın’ın ablası Aysel Yalçın, “Taciz edildiği iddia edilen kız kardeşimin 4 yıllık kız arkadaşıdır. Onu taciz etmesi söz konusu olamaz. Bu kız evimize gelip gider. Sanıktan şikâyetçiyiz” dedi. Derviş Karadağ’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, emniyete yazı yazıla-rak olayda şişe atan şahsın kimliğinin tespit edilerek mahkemeye bildirilmesine karar verdi. Tanıkların dinlenmesi için duruşma ertelendi.