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Kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp takla attı

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#Kadıköy#Arzu Süleymanavo#Otomobil
Kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp takla attı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 07:00

Kadıköy’de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen Arzu Süleymanavo (42) adlı kadına çarptı, ardından takla atarak ters döndü.

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Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 RJ 7511 plakalı ciple seyir halinde olan Suphi Hiçbilmez (79), henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hiçbilmez, cipiyle kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu Arzu Süleymanavo’ya çarpıp ardından da takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü ise emniyete götürüldü. Kazayı gören Mustafa Akça, “Otomobil kaldırıma çıkıp dubaları kırdıktan sonra yayaya vurdu ve takla attı. Kadında kırıklar vardı. Şoförde bir sorun yok. Şoför yaşlıydı” diye konuştu. 

KAZA ANI KAMERADA

Kaldırımda yürüyen yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobille kaldırımdaki yayaya çarparak ters döndüğü anlar yer alıyor. Çevredekiler yaralının yardımına koşuyor.         

 

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#Kadıköy#Arzu Süleymanavo#Otomobil

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