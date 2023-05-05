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Kalbimiz erken tükeniyor

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#Kalp Yetersizliği Haftası#Sarp Apak#Serdar Çağlan
Kalbimiz erken tükeniyor
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

‘Kalp Yetersizliği Haftası’nda, hastalığa dair çarpıcı bilgiler ortaya konuldu. Türkiye’de kalp yetersizliği hastası her 2 kişiden 1’i, 5 yıl içinde yaşamını yitiriyor. Ülkemizde kalp yetersizliği görülme yaşı ortalama 68 iken, gelişmiş ülkelerde ise 74.

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Her yıl mayıs ayının ilk haftası olarak belirlenen ‘Kalp Yetersizliği Haftası’kapsamında, “Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!” etkinliği düzenlendi. Hastalığa dikkat çekmek için basketbolcu Serdar Çağlan ve oyuncu Sarp Apak’ın da katıldığı etkinlikte konuşan Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çelik, Türkiye’de kalp yetersizliğine yakalanma yaşının diğer ülkelere göre daha genç olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Çelik, şunları kaydetti:

Kalbimiz erken tükeniyor

KADINLARDA DAHA FAZLA

“Türkiye’deki kalp yetersizliği görülme sıklığı batılı ülkelerin çoğu ile benzer olmakla birlikte ortalama kalp yetersizliğine yakalanma yaşı daha genç. Türkiye’de batı ülkelerinden farklı olarak kadınlarda kalp yetersizliği görülme oranı erkeklerden biraz daha yüksektir. Türkiye’de ortalama yaş 68, daha gelişmiş ülkelerde ise 73-74 ortalama tanı alma yaşı. Biz batı toplumlarına daha yakınız, 15 sene önceye göre. Bu konuda iyi bir gelişim gösteriyoruz. Kadınlarda daha fazla olma nedeni kadınların yaşam sürelerinin daha fazla olması ve diyabet, hipertansiyon gibi ek hastalıkların fazla olması. En önemli nedenlerden biri kalp krizi geçirmek. Kalp krizi geçirenlerin önemli bir kısmında kalp yetersizliği gelişiyor. Hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkların da kontrol edilmemesi de ayrıca kalp yetersizliği görülme oranını arttırıyor.

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DEPRESYONUN DA NEDENİ

Kalp yetersizliği olan hastalarda birçok başka hastalık da eşlik edebilir. Türkiye’de kalp yetersizliği hastalarında en sık birlikte görülen hastalıklar, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, dislipidemi, anksiyete, diyabet, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), anemi, atriyal fibrilasyon, demir eksikliği, depresyon, hipotiroidizm ve kronik böbrek yetersizliğidir. Kalp yetersizliği ile mücadele ilk olarak kalp yetersizliği olmayan fakat diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalığı gibi kalp yetersizliğine yol açan hastalıkları olan kişileri iyi tedavi etmekle başlamalıdır. Kalp yetersizliği ile mücadelenin ana hedefi buraya kaydırılmalıdır.”

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Kalbimiz erken tükeniyor

‘Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!’ etkinliğinde oyuncu Sarp Apak ve basketbolcu Serdar Çağlayan ile Prof. Dr.Ahmet Çelik ve Prof Dr. Muzaffer Değertekin basket potasına sayı atışı yaptı.

ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

-Türk Kardiyoloji Derneği Gelecek Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin de “Kalp yetersizliği hayat boyu tedavi gereksinimi, sık hastaneye yatma ihtiyacı, çoklu ilaç tedavi gereksinimi, komplike ve pahalı cihaz tedavisi uygulamaları nedeniyle hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve de sağlık ekonomisi üzerine çok büyük yük getirmektedir. Tüm dünyada çığ gibi büyüyen bir hastalık olan kalp yetersizliği hem gelişmiş hem de gelişen ülkelerde giderek artmaktadır” dedi.

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#Kalp Yetersizliği Haftası#Sarp Apak#Serdar Çağlan

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