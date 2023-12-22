Kalbi duran bebeği hayata döndürmüştü... Kahraman Uzman Çavuş Yaman, o anları CNN TÜRK'te anlattı

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Siteler Mahallesi Yeni Otogar yanındaki konteyner kentte yaşayan anne Dilan Tatbaş, 4 aylık bebeği İkra'yı yerde hareketsiz görünce dışarı çıkarak yardım istemişti. O sırada devriye görevi yapan jandarma personeli, kalbinin durduğunu fark ettiği bebeği, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürmüştü.

Kahraman Uzman Çavuş Cuma Yaman, o an yaşananları CNN TÜRK'te anlattı:

Uzman Çavuş Cuma Yaman: Öncelikle Sayın Bakanımız Yerlikaya'ya saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Görevimizi icra ederken ilerideki konteyner kentte çığlıkların duyulduğunu fark ettik. Bebeğin cansız bedeniyle karşılaştım. Bebeği elime aldığımda öncelikle kontrollerimi yaptım. İlk yardım müdahalesinde bulunmak zorundayım. 112 ekipleri gelene kadar kalp masajına devam ettim. Ekipler geldiğinde onlara teslim ettim.

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"SAKİN KALMAK ZORUNDAYDIM"

Benim de çocuğum olduğu için heyecanlandım. Bize ilk yardım kursları verildi. Sakin kalmak zorundaydım, elimde olan bir bebekti. Durumun farkındaydım. Gururluyum, onurluyum.

Büyük bir mucize oldu. Ben de bu şekilde karşılaştığımda mücadeleyi vermeye başladım. Vatandaşlarımızın da ilk yardım kursu almaları lazım çünkü bir can kurtarmak çok büyük bir şereftir.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Evet, ailesiyle iletişim kuruyoruz. Hastaneyle sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz, hepinizin dualarını bekliyoruz.