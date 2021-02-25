Kahvehanelerin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± tarih, son geliÅŸmeler ile takip ediliyor. n Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n KoronavirÃ¼s Ek Tedbirleri Genelgesi ile kapatÄ±lan bu iÅŸletmeler ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi.Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°llerimizi, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n belirlediÄŸi kriterlere gÃ¶re 4 gruba ayÄ±rarak mart baÅŸÄ± itibarÄ±yla kademeli normalleÅŸme sÃ¼recini baÅŸlatÄ±yoruz." dedi.Â

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÃ‡ILACAK?

TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan millete seslendi.

NormalleÅŸme takvimine deÄŸinen ErdoÄŸan, "Ä°llerimizi, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n belirlediÄŸi kriterlere gÃ¶re 4 gruba ayÄ±rarak mart baÅŸÄ± itibarÄ±yla kademeli normalleÅŸme sÃ¼recini baÅŸlatÄ±yoruz. Halen uzaktan eÄŸitimle faaliyetlerine devam eden Ã¶ÄŸrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayÄ±sÄ±na gÃ¶re deÄŸerlendirilecektir." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan kahvehaneler ile ilgili ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;

Restoran, kafe, kÄ±raathane ve benzeri esnafÄ±mÄ±zÄ± rahatlatacak adÄ±mlarÄ±n yol haritasÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde aÃ§Ä±klanacaktÄ±r. Hafta sonu uygulamasÄ±ndan baÅŸlayarak sokaÄŸa Ã§Ä±kma sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ± illerde vaka, aÅŸÄ±lama ve diÄŸer kriterlere gÃ¶re aÅŸamalÄ± ÅŸekilde kaldÄ±rÄ±yoruz. Ä°llerimizi vaka, aÅŸÄ± oranlarÄ± gibi kriterlere gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼k, orta, yÃ¼ksek, Ã§ok yÃ¼ksek riskli olarak sÄ±nÄ±flandÄ±racaÄŸÄ±z. NormalleÅŸme takvimini de buna gÃ¶re yÃ¼rÃ¼teceÄŸiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlÄ±k yaparak bu musibeti tehdit olmaktan Ã§Ä±kartabilecek bir yerde duruyoruz."

KAFELERLE Ä°LGÄ°LÄ° UZMANLARDAN AÃ‡IKLAMA

Toplum Bilimleri Kurulu Ã¼yesi Prof. Dr. Mustafa Necmi Ä°lhan, "Sokak kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n hem vaka sayÄ±sÄ±nda hem de hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n azalmasÄ±nda etkisinin Ã§ok olduÄŸunu hepimiz gÃ¶zlemledik. O yÃ¼zden kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kalkmasÄ± iÃ§in acele etmemek gerekiyor ama peyderpey vaka sayÄ±sÄ±, hasta sayÄ±sÄ± daha aÅŸaÄŸÄ±ya yÃ¶neldiÄŸinde elbette bunlarÄ±n kalkmasÄ± gÃ¼ndeme gelebilir. Belki binli rakamlarÄ± gÃ¶rÃ¼rsek TÃ¼rkiye genelinde kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n biraz daha gevÅŸetilmesi sÃ¶z konusu olur. RestoranlarÄ±n ve kafelerin ne zaman aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ±n kararÄ±nÄ± Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± veriyor. Åžu an net bir ÅŸey sÃ¶yleyemesek de binli, 2 binli vaka sayÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶rmemiz daha doÄŸru olacaktÄ±r. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z vakalarÄ±n aÅŸaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸmesi iÃ§in tedbiri elden bÄ±rakmasÄ±n. Ancak bu ÅŸekilde bir an Ã¶nce normal hayata dÃ¶nebiliriz." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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