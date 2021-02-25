Son dakika haberi: 25 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 25 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bugün 126 bin 527 test yapılırken vaka sayısı 9 bin 572 olarak açıklandı. Toplam test sayısı 32.811.274, toplam vaka sayısı ise 2.674.766 oldu. Koronavirüsten 73 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 bin 210 kişi ise taburcu oldu.

24 ŞUBAT TABLOSU

24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosunda 124 bin 15 Kovid-19 testi yapılmış, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıkmıştı. 72 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmişti. Corona virüse yakalanan 5 bin 297 kişi ise taburcu olmuştu.

23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU







