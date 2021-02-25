Son dakika haberi: 25 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1192 oldu, 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi. Öte yandan vaka sayıları tekrardan 10 bin sınırına yaklaştı.
Sağlık Bakanlığı, 25 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bugün 126 bin 527 test yapılırken vaka sayısı 9 bin 572 olarak açıklandı. Toplam test sayısı 32.811.274, toplam vaka sayısı ise 2.674.766 oldu. Koronavirüsten 73 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 bin 210 kişi ise taburcu oldu.
24 ŞUBAT TABLOSU
24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosunda 124 bin 15 Kovid-19 testi yapılmış, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıkmıştı. 72 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmişti. Corona virüse yakalanan 5 bin 297 kişi ise taburcu olmuştu.
23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU