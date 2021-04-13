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Dinçer AKBİR/DARICA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

Kahvede koronavirüs tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası

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Kahvede koronavirüs tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kahvede koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası kesilirken, kumar oynayanlar ve iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Darıca'daki kahvede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi. Kahvede bulunan 12 kişiye, salgınla mücadele kapsamında, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı. Bu kişiler arasında bulunan ve kumar oynadıkları belirlenen 4 kişi ile iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem yapıldı.

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