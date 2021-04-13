Kahvede koronavirüs tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası

Darıca'daki kahvede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi. Kahvede bulunan 12 kişiye, salgınla mücadele kapsamında, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı. Bu kişiler arasında bulunan ve kumar oynadıkları belirlenen 4 kişi ile iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem yapıldı.

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