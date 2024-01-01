Kahreden olay! Yeni yıla saatler kala hayatını kaybetti

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Kaza, gece saatlerinde Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Seydi Çiftçi’nin kullandığı 07 BDN 926 plakalı kapalı kasa kamyonet, yaya Hasan Aslan’a (56) çarptı. Hasan Aslan çarpmanın şiddetiyle 15-20 metre ileriye fırlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aklen malul olduğu bildirilen Hasan Aslan’ın başta Doğu Garajı çevresi ve Sanayi girişindeki trafik ışıkları olmak üzere Manavgat’ın ana caddelerinde vatandaşların yaptıkları yardımla hayatını devam ettirdiği bildirildi. Hasan Aslan’ın cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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