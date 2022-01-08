Kahreden an! Oğlunun cansız bedenini görünce...

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Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde iddiaya göre bir evde arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanan Ahmet Gökkaya, aniden fenalaştı. Bir otelde çalışan Gökkaya’yı arkadaşları sürükleyerek evden çıkarıp sokak ortasına bıraktıktan sonra kaçtı. Yerde yatan Ahmet Gökkaya'yı gören mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Gökkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.