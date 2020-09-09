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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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KAHRAMANMARAŞ'ta trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile ayakta yolcu almanın yasaklandığı toplu taşıma araçlarında denetim yapıp, sürücüleri uyardı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Azerbaycan Bulvarı'ndaki durakta halk otobüslerini tek tek durdurup, denetleme yaptı. Yapılan denetimde sürücülere, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge hatırlatılarak, araca hem maskesiz hem de koltuk sayısından fazla yolcu almanın yasaklandığı, yasağa uyulmaması halinde cezai işlem yapılacağı belirtildi.

Sürücüler ve yolcular da denetimlerden memnun olduklarını ve kurallara uyduklarını ifade etti.

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