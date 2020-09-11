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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 11.09.2020 - 17:07 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 6 kişi tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 6 kişi tutuklandı
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KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinden yapılan hırsızlık olayları ile ilgili düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaşanan ev ve iş yerlerinden yapılan hırsızlık olaylarını çözmek için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin Murat A. (39), Mehmet B. (19), Recep G. (28), Furkan G. (26), Kürşat B. (19), Abdullah M. (29), Hanifi Y. (36) ve Yusuf A. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmayla 8 şüphelinin adresi belirlendi. Adreslere düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanırken, yapılan aramalarda da 2 televizyon, 3 cep telefonu ile çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat A., Mehmet B., Recep G., Furkan G., Abdullah M. ve Kürşat B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Yusuf A. ve Hanifi Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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