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Haber Giriş: 09.06.2020 - 19:55,Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta endişelendiren olay: Toplu halde ölüyorlar!

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Kahramanmaraş'ta endişelendiren olay: Toplu halde ölüyorlar!
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki baraj göletinde meydana gelen toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı. Bölge halkı, ölü balıkların yağmur yağdıktan sonra kıyıya vurduğunu söyledi.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Çınargeçidi Barajı'nın su toplama göletinde kıyıya ölü sazan balıkları vurmaya başladı. Mahalleli Fikret Öksüz, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Kahramanmaraşta endişelendiren olay: Toplu halde ölüyorlar

Öksüz, "Yağmur yağışının ardından baraj göletinde binlerce balık ölmüş vaziyette kıyıya vuruyor. İrili ufaklı ölen balıklar çevrede toplanıyor, acaba tarım ilacından mı kaynaklanıyor bilmiyoruz. Ben bu yörede yaşıyorum, ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yetkilerden yardım bekliyoruz" dedi.

Fikret Öksüz’ün kızı 9 yaşındaki  Zehra Bengisu Öksüz ise balıkların ölmesine çok üzüldüğünü belirterek, "İlk defa bu kadar çok ölmüş balık gördüm. Hem korkuyor  ve acıyorum, çok üzülüyorum" diye konuştu.

Kahramanmaraşta endişelendiren olay: Toplu halde ölüyorlar

YETKİLİLER NUMUNE ALDI

Öte yandan vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerin balık ölümlerinin nedenini bulmak için inceleme başlattığı, bu kapsamda numune alarak laboratuara gönderdikleri bildirildi.

 

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