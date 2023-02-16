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KahramanmaraÅŸ'ta dehÅŸete düÅŸüren görüntüler! Deprem köyü ortadan ikiye böldü!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Deprem#KahramanmaraÅŸ#ÇiÄŸli Köyü
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 16, 2023 09:21

KahramanmaraÅŸ merkezli depremler sonrasÄ±nda oluÅŸan yarÄ±k KahramanmaraÅŸ DulkadiroÄŸlu ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡iÄŸli kÃ¶yÃ¼nÃ¼ ortadan ikiye bÃ¶ldÃ¼. TarlalarÄ± da ayÄ±ran yarÄ±k kÃ¶yÃ¼n iÃ§inden geÃ§erek ilerledi. YarÄ±ÄŸÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki evler yerle bir oldu. Bir Ã§izgi gibi kÃ¶yÃ¼ bÃ¶len yarÄ±k havadan da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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KahramanmaraÅŸ merkezli depremler sonrasÄ±nda KahramanmaraÅŸ DulkadiroÄŸlu ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡iÄŸli kÃ¶yÃ¼nde buÄŸday tarlasÄ±nÄ± ortadan ikiye bÃ¶len yarÄ±k oluÅŸtu. Metrelerce uzunlukta devam eden fay kÄ±rÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± ise tedirgin etti.

KahramanmaraÅŸta dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Deprem kÃ¶yÃ¼ ortadan ikiye bÃ¶ldÃ¼

PazarcÄ±k-NarlÄ± civarÄ±ndan baÅŸlayarak Ã‡elikhan'a doÄŸru, daha sonra da KÄ±rÄ±khan civarÄ±ndan TÃ¼rkoÄŸlu'na doÄŸru devam eden fay kÄ±rÄ±ÄŸÄ± havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Kilometrelerce uzunlukta olan kÄ±rÄ±k depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

KahramanmaraÅŸta dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Deprem kÃ¶yÃ¼ ortadan ikiye bÃ¶ldÃ¼

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Â "1 ÅžUBAT'TA MEMLEKETÄ°ME GELDÄ°M, CEHENNEM GÄ°BÄ°YDÄ°"

Londra'da yaÅŸayan ve 1 Åžubat'ta kÃ¶yÃ¼ne tatile gelen Bedran Bedo Cullu, o anlarÄ± anlattÄ±. Cullu,"Normalde Londra'da yaÅŸÄ±yorum, depremden 5 gÃ¼n Ã¶nce TÃ¼rkiye'ye memleketime geldim. Normalde 9 Åžubat'ta dÃ¶nmek Ã¼zere gelmiÅŸtim. Deprem gÃ¼nÃ¼ cehennem gibiydi. Ã–nce uykudan kalktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman bÃ¼yÃ¼k bir ses duyduk. Neyin ne olduÄŸunu anlamadÄ±k.

KahramanmaraÅŸta dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Deprem kÃ¶yÃ¼ ortadan ikiye bÃ¶ldÃ¼

Ã–yle bir sarsÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±k ki anlatamam. 3 ÅŸekilde oldu, Ã¶nce saÄŸa sola salladÄ±, sonra Ã¶ne arkaya, daha sonra olduÄŸu yerde zÄ±platan bir depremdi. Ã‡ok deÄŸiÅŸik bir ÅŸeydi. DÄ±ÅŸarÄ±ya kendimizi attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman hala devam ediyordu. DÄ±ÅŸarÄ±da zifiri karanlÄ±k vardÄ±, gÃ¶z gÃ¶zÃ¼ gÃ¶rmÃ¼yordu. Kendi ellerimizle sevdiklerimizi enkazdan Ã§Ä±kardÄ±k. Daha sonra gÃ¼nler boyu vefat haberi aldÄ±k. 20 Åžubat'a kadar burada yaralarÄ±mÄ±zÄ± sarmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Bu durumda kÃ¶ylÃ¼lerimi, akrabalarÄ±mÄ±, dostlarÄ±mÄ± bÄ±rakma gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncem olmadÄ±" dedi.

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KahramanmaraÅŸta dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Deprem kÃ¶yÃ¼ ortadan ikiye bÃ¶ldÃ¼

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#Deprem#KahramanmaraÅŸ#ÇiÄŸli Köyü

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