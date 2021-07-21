Kahramanmaraş'ta ambulans kazası! 1 ölü, 3 yaralı

U.K. idaresindeki 46 AAV 454 plakalı ambulans, İşbilir Kavşağı'nda, E.D. yönetimindeki 27 Y 6014 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki 2 sağlık görevlisi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine sevk edilen U.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

BAKAN KOCA: ALLAH BENZER ACI YAŞATMASIN.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir ambulansımız hasta nakli sırasında kaza yaptı. Ağır yaralanan sürücümüz yetiştirildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2’si sağlık personeli, 5 kişinin tedavisi sürüyor. Allah benzer acı yaşatmasın."

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