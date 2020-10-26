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Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içmek yasaklandı

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Kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içmek yasaklandı
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KAHRAMANMARAŞ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'maske kullanımını zaafa uğrattığı' gerekçesiyle açık alanda sigara içilmesini yasakladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentler arasında saydığı Kahramanmaraş’ta, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı. Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığı'nda toplanan mecliste yeni kararlar alındı. Buna göre meydan, cadde, sokak, park ve kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi.

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