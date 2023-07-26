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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören sulama altyapılarının onarımı tamamlanıyor

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Kahramanmaraş#Deprem
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören sulama altyapılarının onarımı tamamlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 11:22

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, depremler sonrası başladığı sulama altyapı projelerinin bakım ve onarımı çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bereketli topraklarımızı suyla buluşturmaya, üreticilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; DSİ Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası başladığı sulama altyapı projelerinin bakım ve onarım çalışmalarının büyük bölümünü tamamlayıp, tarım topraklarını tekrar suyla buluşturuyor. Bölgede, toplam 56 kilometre uzunluğundaki kanaletlerde bakım ve onarım çalışması yürütüldü. Ayrıca 12,4 kilometrelik sulama kanalı imalatları ile 1,2 kilometrelik işletme bakım yolu onarımı tamamlandı.

BAKAN YUMAKLI: ÖNCELİĞİMİZ ÜRETİMİN KESİNTİYE UĞRAMAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen illerimizde tarımsal üretimin kesintiye uğramaması, topraklarımızın susuz kalmaması için sahada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bereketli topraklarımızı suyla buluşturmaya, üreticilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz" dedi

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Kahramanmaraş#Deprem

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