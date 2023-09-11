Kahraman madencilerden moral konseri

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Zonguldak, Trabzon, Rize, Ordu, Kastamonu, Bartın, Karabük gibi 24 ilin üyesi olduğu Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (KASTOB) öncülüğünde Hatay Samandağ’da 176 adet prefabrik ev imalat ve montajı yapıldı ve AFAD’a teslim edildi. ‘81 İl 81 Hane’ mottosuyla inşa edilen ve ‘Sivil Toplum Köyü’ adı verilen projenin 16 Eylül Cumartesi günü açılışı yapılacak. Zonguldaklı maden işçilerinin kurduğu koro da açılışta konser verecek.



‘KONSERE HERKESİ BEKİYORUZ’



Maden Korosu Derneği Başkanı Dursun Nazlı, konsere herkesi beklediklerini söyledi: “Depremin olduğunu haber aldıktan sonra Kahramanmaraş’a gittik ve ben orada 1 hafta çalıştım. Dinlenmek için evime döndüm. Bize, oraya kim gitmek ister dediklerinde herkes bir adım öne çıktı. Dayanamadım bir gün sonra bu kez Hatay’a gittim. Çok acı anlara tanık olduk belki üç adım atsa kurtulacak insanlar gördük. Deprem bölgesindeki insanları unutmadık. 2018’de kurduğumuz Madenci Korosuyla bu kez müzikle insanları mutlu etmek istiyoruz.”