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Kahraman komandolar CNN Türk'te

Güncelleme Tarihi:

#Fulya Öztürk#İHA#SİHA
Kahraman komandolar CNN Türkte
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 23:16

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Türkiye-Irak sınırında komutanlarla beraber son durumu aktardı.

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CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, sınır hattında üs bölgesinde yaşananları aktardı. 

Komutanlar şunları söyledi;

"ALAN HAKİMİYETİNİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Alan hakimiyetini devam ettiriyoruz. Karakollarımız var. Karakollarımız ve komandolarımız ile herhangi bir eyleme geçiş vermeyecek şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Kahraman komandolar CNN Türkte

TİMLER NASIL HAREKET EDİYOR?

Şuan çıkan tim, sabah dönecekler ama üzerlerinde 3 gün yetecek kumanya var. Komando timlerimiz araziden geldikten sonra dinlendireceğiz. En az 2 gün istirahat edecekler.

Kahraman komandolar CNN Türkte

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"YURT İÇİNDE EYLEM YAPAMAYACAK SEVİYEYE DÜŞÜRÜLDÜLER"

Ben 6 aydır bu coğrafyadayım. Herhangi bir olumsuz yaşanmadı. Bütün bölgeye gören kameralarımız var. Araçlarımız üzerinde de termal kameralar var. Tüm alanı kontrol ediyoruz. Yerli milli silahlarımız ve İHA'larımız ve SİHA'larımız sayesinde inlerinden çıkamıyorlar. Yurt içinde eylem yapamayacak seviyeye düşürüldüler. Bu bölgemiz turizme açıldı. 

Kahraman komandolar CNN Türkte

"TARLADAKİ FARE HAREKETİNİ DAHİ GÖRÜYORUZ"

İHA'larımız timlerimizin ilerleyişi gözetliyor. Tarladaki fare hareketini dahi görüyoruz. Olumsuz havaya göre silahlarımız var. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Isıya ve titreşime duyarlı cihazlarımızla herhangi bir harekete tespit edebiliyoruz.

Kahraman komandolar CNN Türkte

"SIZMA GİRİŞİMİNİ ENGELLİYORLAR"

Kahraman arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Sınır ötesinde onlar orada bir hat oluşturuyor. Oradan buraya sızma girişimini engelliyorlar.

Kahraman komandolar CNN Türkte

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#Fulya Öztürk#İHA#SİHA

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