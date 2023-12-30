Kahraman komandolar CNN Türk'te

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CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, sınır hattında üs bölgesinde yaşananları aktardı.

Komutanlar şunları söyledi;

"ALAN HAKİMİYETİNİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Alan hakimiyetini devam ettiriyoruz. Karakollarımız var. Karakollarımız ve komandolarımız ile herhangi bir eyleme geçiş vermeyecek şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

TİMLER NASIL HAREKET EDİYOR?

Şuan çıkan tim, sabah dönecekler ama üzerlerinde 3 gün yetecek kumanya var. Komando timlerimiz araziden geldikten sonra dinlendireceğiz. En az 2 gün istirahat edecekler.

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"YURT İÇİNDE EYLEM YAPAMAYACAK SEVİYEYE DÜŞÜRÜLDÜLER"

Ben 6 aydır bu coğrafyadayım. Herhangi bir olumsuz yaşanmadı. Bütün bölgeye gören kameralarımız var. Araçlarımız üzerinde de termal kameralar var. Tüm alanı kontrol ediyoruz. Yerli milli silahlarımız ve İHA'larımız ve SİHA'larımız sayesinde inlerinden çıkamıyorlar. Yurt içinde eylem yapamayacak seviyeye düşürüldüler. Bu bölgemiz turizme açıldı.

"TARLADAKİ FARE HAREKETİNİ DAHİ GÖRÜYORUZ"

İHA'larımız timlerimizin ilerleyişi gözetliyor. Tarladaki fare hareketini dahi görüyoruz. Olumsuz havaya göre silahlarımız var. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Isıya ve titreşime duyarlı cihazlarımızla herhangi bir harekete tespit edebiliyoruz.

"SIZMA GİRİŞİMİNİ ENGELLİYORLAR"

Kahraman arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Sınır ötesinde onlar orada bir hat oluşturuyor. Oradan buraya sızma girişimini engelliyorlar.