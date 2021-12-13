Kahraman Hüseyin

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tabloyu paylaşan Bakan Kocadan Türkiyeye Omicron mesajıTabloyu paylaşan Bakan Koca'dan Türkiye'ye 'Omicron' mesajı#Koronavirüs
Beşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdiBeşiktaş-Kayserispor maçında Güven Yalçın damgası! Protestolar sonrası tüm havayı değiştirdi#Beşiktaş
Omicronda ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi Vodafone Parkta 6 golBeşiktaş galibiyet hasretine son verdi! Vodafone Park'ta 6 gol#Beşiktaş
Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdiYüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdi#Mahmut Özer
Cani baba dehşet saçtı Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf dikkat çektiCani baba dehşet saçtı! Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf dikkat çekti#Pendik
Formula 1de tarihi son Şampiyon Verstappenden ilk sözler: Çılgınca, inanılmazFormula 1'de tarihi son! Şampiyon Verstappen'den ilk sözler: 'Çılgınca, inanılmaz'#Max Verstappen
Türkiye günlerce Berfini konuşmuştu Yüzüne asit atan erkek arkadaşıyla evlendiTürkiye günlerce Berfin'i konuşmuştu! Yüzüne asit atan erkek arkadaşıyla evlendi#Berfin Özek
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdıİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdı!#İngiltere
Formula 1de şampiyon Max Verstappen Hamiltonın serisi sona erdiFormula 1'de şampiyon Max Verstappen! Hamilton'ın serisi sona erdi#F1
Şaka gibi olay Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdiŞaka gibi olay! Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdi#Köpek
Fransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurduFransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurdu#Fransa
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
Satışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçulukSatışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçuluk! #Market
Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözlerOğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler#Zonguldak
HABERLERGündem Haberleri

Kahraman Hüseyin

#İtfaiye#Kedi#Suni Tenefüs
Kahraman Hüseyin

Antalya’da bir evde çıkan yangında, baygın halde bulduğu kediyi kalp masajı ve suni tenefüsle tekrar hayata döndüren itfaiye eri Hüseyin Zengin, “Bir canlının tekrar hayata dönmesinden dolayı çok mutlu oldum” dedi.

Haberin Devamı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, 7 katlı apartmanın en üst katında 18 yaşındaki oğluyla yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Julia Özdoğan (45), önceki gece 23.00 sıralarında şömineyi benzinle tutuşturmak isterken yangın çıkmasına neden oldu.

EL VE AYAKLARI YANDI

Bir anda odayı saran alevlere müdahale etmek isteyen Julia Özdoğan’ın elleri ve vücudunun bir bölümü, oğlunun ise ayakları yandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye erleri, merdivenle çıktıkları 7’nci kattaki dairenin pencerelerini açamayınca ısınan camları su ile soğuttu. Ardından daireye ulaşan itfaiye erleri, yangını söndürdü. Sağlık ekipleri, Julia Özdoğan ile oğlunu hastaneye götürdü.

HAYATA DÖNDÜRDÜ

Bu sırada itfaiye eri Hüseyin Zengin, Özdoğan’ın kedisini yerde hareketsiz gördü. Hüseyin Zengin kucakladığı kediyi dışarı çıkarttıktan sonra kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Ona meslektaşları da yardım etti. Oksijen de verilen kedi, kendine geldi. Vatandaşlar kedinin hayatını kurtaran itfaiye erlerini alkışlarken, kedi de hayvan ambulansı ile veterinere götürüldü.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nde bir yıldır çalışan Hüseyin Zengin, o anları şöyle anlattı: “Ekip arkadaşlarımızla beraber hızlıca müdahalede bulunduk. İçeride kedi olduğu söylendi. 2 ekip arkadaşımla beraber evin içerisinde kediyi aramaya başladık. Yatak odasında yatağın altında baygın halde bulduk. O anda kedide yaşam bulgusu yoktu. İlk müdahaleyi orada yaptıktan sonra temiz havaya çıkarttık. Orada kalp mesajı ve suni teneffüs uyguladık. Bir canlının tekrar hayata dönmesinden dolayı çok mutlu oldum.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İtfaiye#Kedi#Suni Tenefüs

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat