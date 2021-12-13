Kahraman Hüseyin

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, 7 katlı apartmanın en üst katında 18 yaşındaki oğluyla yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Julia Özdoğan (45), önceki gece 23.00 sıralarında şömineyi benzinle tutuşturmak isterken yangın çıkmasına neden oldu.

EL VE AYAKLARI YANDI

Bir anda odayı saran alevlere müdahale etmek isteyen Julia Özdoğan’ın elleri ve vücudunun bir bölümü, oğlunun ise ayakları yandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye erleri, merdivenle çıktıkları 7’nci kattaki dairenin pencerelerini açamayınca ısınan camları su ile soğuttu. Ardından daireye ulaşan itfaiye erleri, yangını söndürdü. Sağlık ekipleri, Julia Özdoğan ile oğlunu hastaneye götürdü.

HAYATA DÖNDÜRDÜ

Bu sırada itfaiye eri Hüseyin Zengin, Özdoğan’ın kedisini yerde hareketsiz gördü. Hüseyin Zengin kucakladığı kediyi dışarı çıkarttıktan sonra kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Ona meslektaşları da yardım etti. Oksijen de verilen kedi, kendine geldi. Vatandaşlar kedinin hayatını kurtaran itfaiye erlerini alkışlarken, kedi de hayvan ambulansı ile veterinere götürüldü.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

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Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nde bir yıldır çalışan Hüseyin Zengin, o anları şöyle anlattı: “Ekip arkadaşlarımızla beraber hızlıca müdahalede bulunduk. İçeride kedi olduğu söylendi. 2 ekip arkadaşımla beraber evin içerisinde kediyi aramaya başladık. Yatak odasında yatağın altında baygın halde bulduk. O anda kedide yaşam bulgusu yoktu. İlk müdahaleyi orada yaptıktan sonra temiz havaya çıkarttık. Orada kalp mesajı ve suni teneffüs uyguladık. Bir canlının tekrar hayata dönmesinden dolayı çok mutlu oldum.”