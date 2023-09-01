Kahire Büyükelçiliği’nde 10 yıl sonra bir ilk

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Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen’in ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona yıllar sonra üst düzey Mısırlı askeri yetkililer katıldı. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyükelçiliğimiz konutunda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı davetimize Mısır Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Moustafa el Serbiny, Mısır Savunma Bakan Muavini Tümgeneral Abdel Naser ve Savunma Bakanlığı Ataşelikler Daire Başkanı Tuğgeneral Walaa Bibers’in nazik katılımlarından mutluluk duyduk” dedi. Resepsiyon Arap televizyonlarında da geniş şekilde yer aldı.

BU YIL ATANDI

2013 yılında Mısır’daki darbe sonrası iki ülke de büyükelçilerini geri çekerek diplomasiyi maslahatgüzar seviyesine indirmişti. Bu yıl normalleşen ilişkilerin ardından Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkileri yeniden büyükelçilik seviyesine çıkarmışlardı. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen’i atamıştı.