Kağıthane'de yangın paniği! Alevler binanın ön cephesini sardı

Yangın, Kağıthane Güzeldere Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat şantiyesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yalıtım malzemeleri alev aldı. Malzemelerin alev aldığını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir yandan da işçiler, yanan binadaki arkadaşlarına haber vererek dışarı çıkardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alevler kısa sürede binanın ön cephesini kapladı. Binanın ön cephesini saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.