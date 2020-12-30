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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 10:20 | Son Güncelleme:

Kağıthane’de minibüslere denetim

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Kağıthane’de minibüslere denetim
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Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tüm yurtta toplu taşımalar denetlenmeye başlanmıştı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Sütlüce kavşağında toplu taşıma araçlarını denetledi. Sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol eden polis, araçlarda fazla yolcu olup olmadığına baktı. Uyarılarda bulunan polis ekiplerinin gün boyu denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. Kontrollerde toplu taşıma araçlarında kurallara uyulduğu görüldü.

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