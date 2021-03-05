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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 05.03.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

Kağıthane'de hareketli dakikalar! Sağlık ekipleri müdahale ediyor...

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Kağıthane'de hareketli dakikalar! Sağlık ekipleri müdahale ediyor...

İstanbul Kağıthane'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Bir koca, eşi ve çocuklarıyla birlikte kendini eve kilitledi. Adam 3. kattaki balkondan aşağı atladı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleleri yapıyor.

Kağıthane'de bir koca, eşi ve çocuğuyla birlikte kendini eve kilitledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, adam 3. kattaki balkondan aşağıya atladı. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapıyor. 

Kağıthanede hareketli dakikalar Sağlık ekipleri müdahale ediyor...

Kağıthanede hareketli dakikalar Sağlık ekipleri müdahale ediyor...

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