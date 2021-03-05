Kağıthane'de hareketli dakikalar! Sağlık ekipleri müdahale ediyor...

Kağıthane'de bir koca, eşi ve çocuğuyla birlikte kendini eve kilitledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, adam 3. kattaki balkondan aşağıya atladı. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapıyor.