Kağıthane'de 2 arkadaşın gizemli ölümü

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Olay, Gültepe Telsizler Mahallesi Birben Sokak 9/5 numarada saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bir süredir aynı evde kaldıkları öğrenilen Ferudun Kesgin (38) ile İlker Yılmaz (29), geçen pazar günü, kaldıkları binanın girişindeki bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınmadı. Telefonla defalarca aramalarına rağmen Kesgin ile Yılmaz'a ulaşamayan arkadaşları, pazartesi günü yaşadıkları binaya gelerek kapıyı çaldılar. Kapıyı açan olmayınca ayrılan arkadaşları, bir sonraki gün tekrar gelip kontrol etmelerine rağmen kapıyı açan olmadı.

Son görülmelerinin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen Kesgin ile Yılmaz'dan hala haber alamayan arkadaşları bugün de kontrol için geldiklerinde, evden kötü kokular geldiğini öğrendi. Komşu dairenin balkonundan, evin balkonuna geçen arkadaşları, camdan içeri baktıklarında Ferudun Kesgin ile İlker Yılmaz'ın, yatak odasında çırılçıplak şekilde hareketsiz olduklarını gördü.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, iki arkadaşın ölmüş olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme polisinin evde yaptığı aramada, iki şırınga ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan tüp bulundu. Yüksek dozda uyuşturucu madde kullandıkları için ölmüş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulan Ferudun Kesgin ile İlker Yılmaz'ın cenazeleri, kesin ölüm sebeplerinin bulunabilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.



Öte yandan, Feridun Kesgin'in 'uyuşturucu madde kullanmak', İlker Yılmaz'ın ise 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından emniyette kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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Bakkal Bülent Tosunoğlu, iki arkadaşı en son 3 gün önce gördüğünü belirterek "Pazar günü gördüm, bakkala gelip alışveriş yaptılar. Ertesi gün saat 5 gibi arkadaşları geldi. 'Merak ettik, ulaşamıyoruz' dediler. Yukarı çıktık baktık, ses falan yoktu. Salı günü arkadaşları bir daha geldi, yine ses yoktu. Bugün de geldiler; bir koku geliyordu. 'Bir çıkın bakın, kedi ya da bunlara bir şey oldu' dedim. Bir arkadaş yan apartmanın boşluğundan balkona girdi. Aşağı gelip kendilerini yerlere attılar. 'Polisi ara, bunlar ölmüşler' dediler. 1.5 senedir buradalardı, alışveriş yapıp gidiyorlardı. Çok fazla diyalogumuz yoktu" dedi.



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Sokak sakinlerinden Mehmet Akar ise "Yukarıdan kötü bir koku geliyordu. Çok kötü bir manzara vardı, morarmışlardı. Öyle bir koku vardı ki; merdivenden kusa kusa aşağı inmek zorunda kaldım. Arkadaşı tanıyorduk, yeni taşınmıştı. Taşınırken yardımcı olmuştuk. Çok üzüldük, şoktayız da. Uyuşturucu kullandıklarını söylediler. İkisi yatakta aynı anda krize girmişler. Çırılçıplak vaziyettelermiş" diye konuştu.