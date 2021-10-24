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Kağıthane'de 1 haftada 4 motosiklet çalan hırsızlar kamerada

#İstanbul#Motosiklet#Hırsızlık
Kağıthanede 1 haftada 4 motosiklet çalan hırsızlar kamerada

KAĞITHANE'de, çok sayıda motosiklet hırsızlığına karışan 2 kişi güvenlik kameralarına takıldı. Motosikletinin çalındığından habersiz bir kişi, polisin kendisini aramasının ardından hırsızlıktan haberdar oldu. Şüphelilerin bir motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Ekim ayı başında, bir hafta içinde farklı günlerde çalınan 4 motosiklet sahibinin başvurusu üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Kâğıthane ilçe ekipleri, izledikleri güvenlik kameraları görüntülerinde, hırsızlıkların aynı 2 kişi tarafından gerçekleştiğini belirledi. Polis, bir süre sonra kimlikleri tespit edilen Görkem A. ve Muhammet E. K. adlı hırsızlık şüphelilerini yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan motosikletlerin saklandığı depoyu tespit eden ekipler, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Depoda yapılan incelemede, parçalanmış motosikletlerin yanı sıra yeni çalınmış olduğu anlaşılan bir motosiklet bulundu. Polis, çalıntı kaydı bulunmayan motosikletin sahibi M. A.'yı telefonla arayarak motosikletinin bulunduğunu haber verdi. Motosikletinin çalındığından habersiz olan M.A.'nın, kendisine şaka yapıldığını zannederek bir süre polise inanmadığı öğrenildi.

Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine götürülerek sorguya alınan hırsızlık şüphelilerinden 22 yaşındaki Görkem A.'nın, motosiklet hırsızlığından 29, gasp ve yaralama suçlarından 1'er, 23 yaşındaki Muhammet E. K.'nın ise yaralamadan 1 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelilerinin, bir motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, iki şüphelinin, aynı motosiklet üzerinde bir binanın otoparkına girişi görülüyor. Şüphelilerden biri, geldikleri motosikletten inip, park halindeki motosiklete doğru yürüyor. Şüpheli, çaldığı motosikleti çalıştırarak otoparktan ayrılırken, arkadaşı da diğer motosikletle onu takip ediyor.

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#İstanbul#Motosiklet#Hırsızlık

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