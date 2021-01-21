Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 5 maddede kafeler ve restoranlar açılsın talebi

Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu için yanıt aranmaya devam ediliyor. 5 maddede kafeler ve restoranların açılması gerektiğini vurgulayan işletme sahipleri, bu maddelere uymayanlara ise ciddi yaptırım uygulanması gerektiğini duyurdu. İşte, 5 maddelik liste ve kafeler, restoranlar için o detaylar

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler ve restoranlar için açılıp açılmama kararı Kabine Toplantısında alınacak. Yeme-içme sektörü de yaşanan bu durumun ardından açılmak için çağrıda bulundu. Biz de yeme-içme sektörünün temsilcileri ile restoranların nasıl açılması gerektiğini, alınabilecek önlemleri konuştuk. Sektör temsilcileri özellikle 5 konuya dikkat çekti.

5 MADDEDE RESTORANLAR NASIL AÇILSIN

1- Restoranlar bir an önce ‘en sert tedbirlerle’ açılsın, alınan tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.

2- Müşterilere HES koduyla restoranlara giriş yapsın.

3- Aşılamada yeme-içme sektörü çalışanlarına öncelik verilsin, risk en aza indirilsin.

4- Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın burada tavize izin verilmesin

5- Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlar cezalandırılsın

KURALLARA UYMAYANLAR İFŞA EDİLSİN

Salgının başladığı günlerde kapatılma kararı alınan işletmeler sadece yaz döneminde belli bir süre ve saatler arasında açılabilirken, salgında ikinci dalganın yaşanmasının ardından da yeniden kapandı. Bazı işletmeler bu süreçte eve servisle ayakta kalmaya çalışsa da, birçok restoranda eve servis hizmeti verilemediği için büyük ciro kayıpları yaşandı.

İşletmeler kira ödemelerini yapamayacak duruma düştü. Hatta sektör temsilcilerine göre eğer açılma süresi daha da uzarsa işletmelerin yüzde 30’u bir daha açılamama tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarının maaşlarını ödemeye çalışan işletmeler, tedarikçilerine olan borçlarını da ödeme noktasında büyük sıkıntı yaşıyor. Bu da tarladan başlayan ve restoranlara kadar uzanan tüm sektörleri bir hayli zorluyor.

Yeme-içme sektörü de yaşanan bu durumun ardından açılmak için çağrıda bulundu. Biz de yeme-içme sektörünün temsilcileri ile restoranların nasıl açılması gerektiğini, alınabilecek önlemleri konuştuk. Sektör temsilcileri özellikle 5 konuya

dikkat çekti

5 MADDEDE RESTORANLAR NASIL AÇILSIN

1- Restoranlar bir an önce ‘en sert tedbirlerle’ açılsın, alınan tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.

2- Müşterilere HES koduyla restoranlara giriş yapsın.

3- Aşılamada yeme-içme sektörü çalışanlarına öncelik verilsin, risk en aza indirilsin.

4- Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın burada tavize izin verilmesin

5- Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlar cezalandırılsın





KURALLARA UYMAYANLAR İFŞA EDİLSİN

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl:

* Restoranların artık bir an önce açılması gerekiyor. Uçaklara, AVM’lere HES koduyla girilebiliyorsa restoranlara da girilebilir.

* Alınabilecek en sert tedbirlere de razıyız. Bu işi iyi yapanlarla kötü yapanlar ayırt edilsin.

* Kurallara uymayanlara en sert cezalar verilsin. Hatta işletmeyi kapatmaya kadar giden cezalar uygulansın.



* Tarım Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş yapanları ifşa ettiği bir liste gibi, yeme-içme sektöründe kurallara uymayanlar ifşa edilsin.

* Biz de dernek olarak denetimlere katılabiliriz. Bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız.

* Tüm bakanlıklar ve doktorların olduğu bir Bilim Kurulu oluşturulsun, burada alınacak kararlara harfiyen uyulsun.

* TSE ile protokol imzaladık. Kurallara uyanlara ‘Güvenli Restoran Belgesi’ verilecek.

* Bu belgeyi almak isteyenle A’dan Z’ye incelenecek.

* Güvenli Turizm Belgesi veya Güvenli Restoran Belgesi olan işletmelerle sorun aşılabilir.