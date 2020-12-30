Kafeler açılacak mı, ne zaman açılacak? Restoranlar, lokantalar ve kafeler için ocak ayı iddiası gündemde

Kafelerin, restoranların ve lokantaların açılacağı tarih için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışın ardından, kapatılan kafeler, restoranlar ve lokantalarla ilgili Orkun Ün, 15 Ocak tarihinde ikinci yeni normalin başlayacağını yazdı. Kafeler, restoranlar ve lokantalarla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi açıklama gelmedi. Ün'ün yazısı şöyle;

KAFELER 15 OCAK'TA AÇILACAK İDDİASI

"Kimi görsem, 15 Ocak diyor. Kim beni arasa, “15 Ocak’ta ne oluyor” diye soruyor.

Cuma akşamı birkaç kaynağımla telefonda konuştum.

Ne zaman açılıyoruz, ne zaman normale dönüyoruz, ne zaman karşılıklı kahve içebiliyoruz dedim.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse (ki gidecek gibi görünüyor) 15 Ocak’ta ikinci yeni normalimiz başlıyor.

Haziran ayı başında girdiğimiz döneme yeni normal demiş ve eski hayatımıza kısmen de olsa dönmüştük.

İşte ayın 15’inde de aynısı olacak.

Restoran ve kafeler saat sınırlamasıyla tekrardan açılacak. Yani gece yarılarına kadar oturma ilk aşamada yok.

Kapasite sorununa gelince.

Yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul etme düzeni pek başarılı olmadı.

Büyük bir dertti o kontrolü sağlamak.

O yüzden bu sefer kapasite sınırlamasından çok HES koduyla önlemlerin alınması gündemde. Yani içeriye alınacak kişinin önce HES kodu ile kontrolü yapılacak.

2 haftalık deneme süresi sonrasında yani ocak sonunda, saat sınırlaması kalkacak.

Restoran ve kafelerin ruhsatlarındaki saate göre çalışmalarına izin verilecek.

Eğer büyük bir yol kazası olmazsa şubat ayının başında hepimiz kafemizde restoranımızda eskisi gibi oturup keyif yapabileceğiz.

Peki bar ve kulüpler ne olacak?

Onlar için maalesef iyi haber yok.

İnsan kalabalığının çok fazla olduğu, temasın kontrolsüzce yaşandığı bar ve kulüpler ne ocak ne şubat ayında açılacak.

Onlar için yaz başına kadar beklenecek.

Evet üzücü...

Evet çok can sıkıcı...

Ama söz konusu sağlık...

Eller kollar bağlı...

KAFE, RESTORAN VE LOKANTALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.