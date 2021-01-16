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Musa KESLER
Haber Giriş: 16.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kadir’in dosyası döndü

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Kadir’in dosyası döndü
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Kadir Şeker, Konya’da şiddet gören bir kadını kurtarmaya çalışırken çıkan arbedede bir kişinin ölümüne sebep olmuş ve yargılanarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Şeker’in dosyası nihai karara bağlanmak üzere Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gitmişti. Şeker’in dosyasını inceleyen bölge adliye mahkemesi dosyada bazı ‘usuli’ eksiklikler tespit etti. Şeker’in dosyası ceza kararını veren mahkemeye geri gönderildi. Mahkeme, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun dilekçesinin olmamasını eksikliklerden biri olarak belirtti. Böylece yerel mahkeme müdahil olmalarını kabul etmese bile bölge mahkeme Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na dilekçe hakkı tanımış oldu. Kadir Şeker’in avukatı Emrah Taylan “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na dilekçe hakkı tanınmış olması çok önemli, yarınlara ışık tutabilecek bir gelişmedir” dedi.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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