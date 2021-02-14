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Burçak BOZKUŞ - Feridun AÇIKGÖZ / DHA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Kadir Topbaş'ın ölüm nedenini oğlu Hüseyin Topbaş açıkladı

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Kadir Topbaş'ın ölüm nedenini oğlu Hüseyin Topbaş açıkladı
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Hüseyin Topbaş, Zincirlikuyu Gasilhanesi'nin önünde yaptığı açıklamada, 'Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti' dedi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. DHA'ya konuşan Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün" diye konuştu.

Kadir Topbaşın cenazesi hastaneden alındı
Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı 
Kadir Topbaş hayatını kaybetti
Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Kadir Topbaşın ölüm nedenini oğlu Hüseyin Topbaş açıkladı



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